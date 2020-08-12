В Южном Судане в столкновениях военных и местных жителей погибли 127 человек

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 127 человек убиты в ходе продолжавшихся два дня столкновений на севере Южного Судана между местными жителями и военнослужащими в рамках операции по изъятию оружия у населения. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

"По нашим данным, погибли 82 гражданских лица и 45 военнослужащих", - приводит агентство слова официального представителя Вооруженных сил Южного Судана Лула Руай Коанга. По его словам, молодые люди отказались сдавать имевшееся у них на руках оружие. Операция проводилась в штате Вараб в рамках правительственной программы.

В свою очередь южносуданская радиостанция Tamazuj передает, что столкновения между местными жителями и военнослужащими были спровоцированы произошедшим в минувшую субботу на рынке инцидентом. Он начался с того, что молодой человек отказался снимать по требованию солдата свой головной убор. В возникшей перепалке военнослужащий убил местного жителя. После этого толпа напала на казармы. Столкновения продолжались двое суток и прекратились в воскресенье. Власти начали расследование.