Украина вышла еще из трех соглашений СНГ

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украина вышла еще из трех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Соответствующее решение приняло в среду украинское правительство.

Кабинет министров, в частности, прекратил действие для Украины соглашений о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, о сотрудничестве в области культуры, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ.

Соглашение о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств СНГ было подписано в Москве в ноябре 1995 года, соглашение о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ - 26 мая 1995 года, вступило в силу для Украины 18 февраля 1997 года. Документ о сотрудничестве в области культуры был подписан в мае 1992 года в Ташкенте.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.