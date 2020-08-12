В Белоруссии за неделю задержали 55 журналистов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусские силовые структуры последнюю за неделю задержали 55 журналистов, из них 41 человек задержан за последние два дня протестов против результатов голосования на президентских выборах. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в среду.

БАЖ отмечает, что с началом досрочного голосования 4 августа задержания активизировались. В частности, 7 августа в Минске задержали журналистов телеканала "Настоящее время" Ирину Ромалийскую, Ивана Гребенюка (Украина) и Юрия Баранюка (Россия), "их депортировали из Беларуси, запретив въезд в страну на 10 лет". В воскресенье были задержаны корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, позже их отпустили, пострадал и фотограф агентства Associated Press Мстислав Чернов, который попал в больницу. В тот же день была задержана съемочная группа телеканала "Дождь", которую затем выдворили из страны. Польский журналист Витольд Добровольски был задержан в понедельник.

Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, ведомство разберется с фактами препятствия профессиональной деятельности журналистов. "Мы не оставим это без внимания", - сказала она.