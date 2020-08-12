МИД Украины не готов пока дать оценку результатам выборов в Белоруссии

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией с протестами в Белоруссии и пока не готово дать оценку результатам состоявшихся там президентских выборов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии", - сказал он в эфире радиостанции "Новое время".

Кулеба добавил, что пока Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии". "Мы осуждаем насилие, призываем освободить задержанных, призываем власти к диалогу с обществом", - сказал министр.