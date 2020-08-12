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МИД Украины не готов пока дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Глава ведомства Дмитрий Кулеба уточнил, что Киев только дал "оценку событиям последних дней в Белоруссии"

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией с протестами в Белоруссии и пока не готово дать оценку результатам состоявшихся там президентских выборов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии", - сказал он в эфире радиостанции "Новое время".

Кулеба добавил, что пока Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии". "Мы осуждаем насилие, призываем освободить задержанных, призываем власти к диалогу с обществом", - сказал министр. 

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БелоруссияУкраинаКулеба, Дмитрий ИвановичПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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