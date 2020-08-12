Кабмин Украины одобрил проект о выходе Киева из Совета командующих погранвойсками СНГ

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило проект указа президента о выходе страны из Совета командующих пограничными войсками (СКПВ). Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

В пояснительной записке к документу отмечается, что решение о создании СКПВ было принято для координации и взаимодействия пограничных войск в пределах СНГ. Между тем, отмечается в ней, указанная цель не была достигнута, поскольку Украина "не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере пограничного сотрудничества в СНГ и принимала участие в работе СКПВ исключительно как наблюдатель". "Учитывая вышеизложенное и вооруженную агрессию Российской Федерации, которая является стороной соглашения, Украине целесообразно выйти из соглашения", - сказано в документе. Указом президента поручается МИД Украины проинформировать Исполком СНГ о выходе страны из указанного соглашения.

СКПВ создан решением Совета глав государств СНГ от 6 июля 1992 года, подписанным Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Азербайджан является членом СКПВ на правах наблюдателя. 18 августа 2009 года Грузия вышла из состава СНГ и указанного совета.

СКПВ, согласно статье 31 Устава СНГ, является органом Совета глав государств по вопросам охраны внешних границ государств - членов Содружества и обеспечения стабильного положения на них.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.