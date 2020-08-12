МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с проведением военных учений Черноморского флота в Крыму. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Украины.

В заявлении подчеркивается, что Киев считает учения, которые начались 10 августа 2020 года в Крыму, незаконными и нарушающими нормы международного права. "МИД РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа начались 10 августа. Они идут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. До 21 августа в них примут участие более тысячи военнослужащих ЮВО, порядка 150 единиц военной и специальной техники.

Ноты протеста

МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны. Российский МИД возвращает их обратно без рассмотрения, подчеркивая, что Россия является суверенным государством и не должна согласовывать действия на своей территории с правительствами других стран.

В марте 2014 года после политического кризиса и государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.