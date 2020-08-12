МИД Польши: в Евросоюзе сильно обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

ТАСС, 12 августа. Страны Евросоюза сильно обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии. Об этом в среду сообщил Польскому агентству печати министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"В ЕС царит сильное беспокойство из-за развития ситуации в Белоруссии. Наши партнеры в ЕС с пониманием поддержали инициативу срочного созыва Совета по иностранным делам ЕС, - сказал он. - Это поможет выработке общей позиции в отношении Белоруссии".

По словам главы польского МИД, "ЕС должен быть активен в поиске способов остановить насилие и репрессии, используемые в отношении белорусского общества".

Ранее в среду МИД Польши сообщил на своей странице Twitter, что министры иностранных дел стран ЕС в пятницу, 14 августа, в ответ на запрос Польши проведут специальную видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Белоруссии.