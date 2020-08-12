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Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй

По словам президента, основную часть протестующих в Белоруссии составляют люди с криминальным прошлым и безработные
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, - напомнил глава государства в среду на совещании с членами Совбеза, - что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства".

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"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - приводит слова Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, основную часть протестующих в республике составляют люди с криминальным прошлым и безработные. "Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", - отметил Лукашенко.

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