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Задержание россиян в Белоруссии
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Офис генпрокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян

По версии украинских следователей, задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Здание Генеральной прокуратуры Украины Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан Российской Федерации. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса.

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"Офис генерального прокурора Украины обратился в генеральную прокуратуру Республики Белоруссия с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном Telegram-канале ведомства.

По версии украинских следователей, задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было предъявлено обвинение в участии в террористической организации, - сказано в сообщении офиса генпрокурора. - Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей".

В пресс-службе ведомства также напомнили, что 31 июля офис генерального прокурора Украины обращался в правоохранительные органы Белоруссии "с письмом о намерениях запросить экстрадицию этих лиц". "Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Белоруссии", - заключили в офисе украинского генпрокурора.

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БелоруссияУкраинаЗадержание россиян в Белоруссии
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