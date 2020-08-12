Премьер Чехии Бабиш заявил, что он был шокирован событиями в Белоруссии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был шокирован событиями в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались массовые протесты, переросшие в столкновения протестующих с милицией. Об этом глава чешского правительства заявил в среду на пресс-конференции в Праге по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Шокирует то, что происходит в Белоруссии. Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе", - сказал политик. Бабиш ожидает, что Евросоюз примет ограничительные меры против белорусских властей.

В Минске и некоторых других городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. Протесты продолжились ночью 10 и 11 августа. По информации МВД, уже задержано несколько тысяч участников беспорядков. На данный момент известно об одном погибшем.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, на выборах действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, получила 10,09%. В настоящий момент она покинула страну и со вторника находится в Литве.