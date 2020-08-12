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Пандемия COVID-19

Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок еще в две страны Европы

Речь идет о Лихтенштейне и Австрии

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Шведский МИД принял решение отменить с 13 августа рекомендации воздерживаться от поездок в Лихтенштейн и Австрию. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе правительственной канцелярии.

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Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 21 европейской страны - Дании, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Андорры, Польши, Германии, Бельгии, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швейцарии, Испании, а также Венгрии, Монако, Сан-Марино, Ватикана.

Для других стран ЕС, Европейской экономической и Шенгенской зон, а также Великобритании рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 26 августа. Для стран вне Евросоюза и двух указанных зон ограничения действуют до 31 августа.

Теги
АвстрияШвецияЛихтенштейнПандемия COVID-19
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