Швеция отменила рекомендации воздерживаться от поездок еще в две страны Европы

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Шведский МИД принял решение отменить с 13 августа рекомендации воздерживаться от поездок в Лихтенштейн и Австрию. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Ранее Швеция объявила о смягчении введенных из-за пандемии ограничений в отношении 21 европейской страны - Дании, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Андорры, Польши, Германии, Бельгии, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швейцарии, Испании, а также Венгрии, Монако, Сан-Марино, Ватикана.

Для других стран ЕС, Европейской экономической и Шенгенской зон, а также Великобритании рекомендации воздерживаться от поездок остаются в силе до 26 августа. Для стран вне Евросоюза и двух указанных зон ограничения действуют до 31 августа.