Валерий Цепкало объявил о формировании фонда "Беларусь будущего" в Киеве

"Дорогие друзья, здесь, в Киеве, на Украине мы создали фонд "Беларусь будущего", - сказал он в своем очередном видеообращении, опубликованном во вторник в Telegram-канале.

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Незарегистрированный кандидат в президенты на выборах в Белоруссии Валерий Цепкало сообщил о создании в Киеве благотворительного фонда для поддержки оппозиционных сил.

По его словам, целями фонда является поддержка развития демократии в Белоруссии, предоставление помощи гражданам страны, "пострадавшим от политических репрессий и политических преследований". Кроме того планируется оказывать помощь в трудоустройстве и получении образования за границами Белоруссии, добавил Цепкало.

Ранее во вторник он заявил о формировании "Фронта национального спасения", в цели которого входит борьба с нарушениями конституции страны и действующей властью, а также борьба за "сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь".

ЦИК отказал бывшему руководителю Парка высоких технологий Цепкало в регистрации его кандидатом в президенты страны, посчитав, что он не собрал необходимые 100 тыс. подписей в поддержку своего выдвижения. Претензии также возникли к декларации его супруги. Цепкало вместе с двумя детьми покинул Белоруссию еще до выборов, получив, по его словам, информацию о готовящемся аресте.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.