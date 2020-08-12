Помпео: участие компаний РФ и КНР в энергетических проектах угрожает суверенитету Чехии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Участие российских и китайских энергетических компаний в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" угрожает суверенитету Чехии. С таким утверждением выступил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.

"Мы обсудили важность выбора правильного партнера для строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Сотрудничество с компаниями из России и Китая фактически подрывает национальный суверенитет Чехии", - указал глава американской дипломатии, находящийся в Праге с визитом.

Ранее чешские СМИ не исключили вероятность того, что Помпео в ходе поездки в Чехию будет лоббировать интересы американской компании Westinghouse перед предстоящим тендером.

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1 200 МВт. Выбор компании-поставщика, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года.

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили Westinghouse, российская госкорпорация "Росатом", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Основными критериями при определении победителя, как подчеркивают в Праге, станут стоимость строительства, безопасность и технологические возможности предложенных проектов. Кроме того, правительство будет учитывать геополитические интересы республики.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.