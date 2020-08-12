Все соперники Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии обжаловали их итоги

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Все четыре соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии оспорили их результаты в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В среду подала жалобу в ЦИК Анна Канопацкая.

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"Реализуя право, предоставленное кандидату в президенты Республики Беларусь, начала процедуру признания недействительными выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Грубое нарушение конституции и Избирательного кодекса Республики Беларусь при назначении выборов и их проведении будет иметь самые негативные последствия", - написала она в Facebook после подачи жалобы в ЦИК.

Канопацкая считает, что "в момент принятия присяги "новоизбранным президентом" произойдет делегитимизация еще одной ветви государственной власти - исполнительной".

Ранее жалобы в ЦИК подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Дмитриев отметил, что его жалоба может быть рассмотрена членами ЦИК 19 августа. Это крайний срок подведения окончательных итогов выборов президента страны.