Помпео: сопротивление Компартии КНР является для США большим вызовом, чем холодная война

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что угроза со стороны Коммунистической партии Китая является для Вашингтона большим вызовом, чем холодная война с СССР. С таким утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в среду перед членами верхней палаты парламента Чехии.

"То, что происходит сейчас [в мире], - это не холодная война 2.0. Сопротивление угрозе в лице китайской Компартии - это в ряде аспектов гораздо более тяжелый вызов. Во многом из-за того, что китайская Компартия уже проникла в наши экономики, политику и общество, что никогда не удавалось Советскому Союзу", - сказал Помпео, находящийся с визитом в Праге. По его словам, нет оснований полагать, что "Пекин свернет с данного курса в ближайшем будущем".

Данные высказывания прозвучали на фоне продолжающегося ухудшения отношений между США и КНР. Помпео в последние месяцы неоднократно выступал с критикой китайских властей. В июне он объявил, что Вашингтон считает свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех своих союзников. В связи с этим был создан новый постоянный формат политических консультаций между ЕС и США для обсуждения угрозы со стороны Китая для "защиты свободы и демократии по обе стороны Атлантики".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что некоторые американские политики, настроенные против коммунистической власти в КНР, забыли о том, что холодная война закончилась, и преувеличивают "красную угрозу" в лице Китая.