{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, при провале этой посреднической инициативы против республики могут быть введены европейские и национальные санкции
Президент Литвы Гитанас Науседа AP Photo/Olivier Matthys
Описание
Президент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo/Olivier Matthys

ВИЛЬНЮС, 12 августа. /ТАСС/. Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - заявил Науседа.

Согласно литовскому лидеру, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. "Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных", - отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

"При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", - сказал литовский лидер.

Он также сообщил, что Литва, Латвия и Польша в рамках плана разрешения кризиса в Белоруссии предложили создать в стране так называемый национальный совет для диалога власти и оппозиции.

"Подходящим решением <...> могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса", - сказал президент Литвы.

Применение санкций

Науседа сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций. 

"В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции", - заявил он.

Теги
БелоруссияЛатвияЛитваПольшаНауседа, ГитанасПротесты в Белоруссии после выборов президента
Помпео надеется, что существует возможность улучшения отношений между США и РФ
Он отметил, что страны стараются найти различные площадки для сотрудничества
Читать полностью