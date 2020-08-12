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Финляндия надеется на продолжение участия России в Договоре по открытому небу

Финский министр сообщил, что обсудил с Лавровым коронавирус, отношения ЕС и РФ, Арктику, а также двустороннее и региональное сотрудничество

ХЕЛЬСИНКИ, 12 августа. /ТАСС/. Финляндия рассчитывает, что Россия останется участником Договора по открытому небу (ДОН). Об этом, как сообщил в среду финский МИД, заявил его глава Пекка Хаависто в ходе разговора по телефону с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

"Финляндия подчеркнула значимость Договора по открытому небу и выразила надежду, что Россия останется его участником", - приводит слова Хаависто МИД Финляндии.

Финский министр сообщил, что обсудил с Лавровым коронавирус, отношения ЕС и РФ, Арктику, двустороннее и региональное сотрудничество, контроль над вооружениями и ситуацию на Украине.

Ранее в МИД РФ указали, что одной из тем разговора Лаврова и Хаависто стали возможные сроки снятия введенных из-за коронавируса ограничений на границе двух стран. Стороны также подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияХаависто, Пекка
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