Финляндия надеется на продолжение участия России в Договоре по открытому небу

ХЕЛЬСИНКИ, 12 августа. /ТАСС/. Финляндия рассчитывает, что Россия останется участником Договора по открытому небу (ДОН). Об этом, как сообщил в среду финский МИД, заявил его глава Пекка Хаависто в ходе разговора по телефону с коллегой из РФ Сергеем Лавровым.

"Финляндия подчеркнула значимость Договора по открытому небу и выразила надежду, что Россия останется его участником", - приводит слова Хаависто МИД Финляндии.

Финский министр сообщил, что обсудил с Лавровым коронавирус, отношения ЕС и РФ, Арктику, двустороннее и региональное сотрудничество, контроль над вооружениями и ситуацию на Украине.

Ранее в МИД РФ указали, что одной из тем разговора Лаврова и Хаависто стали возможные сроки снятия введенных из-за коронавируса ограничений на границе двух стран. Стороны также подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения.