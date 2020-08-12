Украина объявила о планах создания ракеты дальностью более 1,5 тыс. км

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украина объявила о намерении создать ракету дальностью более 1,5 тыс. км. Об этом заявил в среду в ходе круглого стола на тему "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"До 2024 года у нас расписано пошагово, что бы мы хотели видеть и делать. Что касается непосредственно промышленности - это наши ракеты. Владимир Павлович (Горбулин, вице-президент НАН Украины - прим. ТАСС) говорил про дальность 1,5 тыс. км. Мы ставим перед собой задачу немного больше", - сказал он.

Также Данилов назвал два ключевых приоритета в развитии оборонно-промышленного комплекса - ракетостроение и авиация. "Второе - это наша авиация, которая была всегда в нашей стране очень мощной. Нам нужно срочно ставить все на свои места, и это очень важная вещь - ракеты и авиация", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО напомнил, что в 2020 году на сектор безопасности и обороны в стране выделено 246 млрд гривен, что в пересчете составляет около $10 млрд.