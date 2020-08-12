Помпео заявил, что ВОЗ не оправдала себя во время пандемии коронавируса

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Чехии, считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не оправдала себя во время пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы депутатов верхней палаты парламента Чехии.

"ВОЗ не оправдала себя [во время пандемии коронавируса], - отметил политик. - Вирус появился в Китае, а эта организация допустила, чтобы давление со стороны [заинтересованных] политических сил стало превалировать над наукой, что привело к полной экономической деструкции в мире". Помпео утверждает, что до сих пор не установлено происхождение коронавируса. Этому препятствуют китайские власти, оказывающие сильное давление на ВОЗ, считает он.

Госсекретарь США также раскритиковал Совет ООН по правам человека (СПЧ). "Для нас бессмысленно поддерживать такой орган, в котором представлен Иран", - сказал он.

"Америка не может позволить себе, чтобы ее имя связали с такими организациями (ВОЗ и СПЧ), которые себя не оправдывают и не работают [как от них ожидалось]", - заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса. 7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.