Помпео: США стремятся к диалогу с Россией по снижению числа военнослужащих в Европе

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Америка стремится развивать диалог с Россией по проблеме сокращения числа вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в среду находящийся с визитом в Чехии госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Чешскому телевидению.

"На основе пересмотра стратегических расчетов [по числу американских военнослужащих в Европе] и на основе их [предполагаемого] снижения, мы стремимся развивать стратегический диалог с Россией, но если он не удастся, то мы [США находимся] здесь [в Европе], чтобы защищать [демократические] свободы, - отметил Помпео. - Сегодня безопасность не основывается на количестве солдат".

Реализация Вашингтоном планов по передислокации американских военнослужащих в Европе, по его словам, является определенным сигналом для России. В данный момент, указал Помпео, РФ рассматривается в Вашингтоне как определенный источник угрозы. "Президент [США Дональд] Трамп хочет обеспечить максимальный уровень безопасности. Для нас исходит угроза со стороны России. Мы хотим ограничить эту угрозу. Поэтому не надо бояться, что США выводят [войска] из Европы", - утверждал Помпео.

Министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию Бельгию, останутся в ФРГ при этом максимум 25 тыс. военных. Об этих планах в середине июня предупреждал президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Ранее Трамп также заявил, что не понимает, почему США должны защищать ФРГ от России.

9 августа министр обороны Эспер заявил в эфире телеканала Fox News, что США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса". Как отметил Эспер, представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа "хорошим шагом". Шеф Пентагона напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия не представляет угроз для стран Европы, поэтому чем меньше на континенте солдат США, тем лучше. По его словам, "после прекращения блокового противостояния времен холодной войны нет никаких очевидных реальных опасностей и угроз, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно". При этом, говоря о планах США вывести из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих, Песков назвал данное решение "внутренним делом США и вопросом двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином".