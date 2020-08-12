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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Макрон в беседе с Путиным выразил озабоченность ситуацией в Белоруссии

Президент Франции, как отметили в Елисейском дворце, "подчеркнул необходимость возвращения на путь диалога"

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон озабочен ситуацией в Белоруссии. Об этом он заявил в среду в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Елисейский дворец.

"Президент республики выразил большую озабоченность по поводу ситуации в Белоруссии и насилия, которое применено там в отношении граждан в период выборов", - подчеркнули в администрации французского лидера. Макрон, как отметили в Елисейском дворце, "подчеркнул необходимость возвращения на путь диалога".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПротесты в Белоруссии после выборов президента
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