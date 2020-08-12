МИД Ирака заявил об отмене всех визитов турецких официальных лиц после атаки на военных

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Ирак в связи с атакой турецкого беспилотника на его территории и гибелью военнослужащих отменяет все намеченные на ближайшее время визиты официальных лиц Турции. Об этом говорится в заявлении иракского МИД, опубликованном в среду на его странице в Twitter.

"МИД вызвал посла Турецкой Республики Фатиха Йылдыза на фоне продолжающихся нарушений со стороны турецкой армии, в том числе недавней атаки беспилотного летательного аппарата в районе Сидекан в провинции Эрбиль в Курдистане, что привело к гибели двух офицеров и двух солдат иракской армии", - указали в министерстве. Как там отметили, в переданной послу ноте подчеркивается, что "вина за случившееся лежит на турецком правительстве", а также содержится требование "прояснить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных в ударе к ответственности".

Ведомство также подчеркнуло, что власти Турции "должны немедленно прекратить бомбардировки и вывести со всей иракской территории их осуществляющие агрессию войска, которые впервые напали на представителей командования ВС Ирака, выполнявших миссию по обеспечению безопасности в приграничной полосе между двумя странами". В МИД напомнили, что в обнародованном еще накануне заявлении действия Турции названы "враждебным актом и нарушением суверенитета", в связи с чем официальный Багдад отказался принимать в ближайший четверг министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. "В настоящее время отменены также все стоявшие в графике визиты турецких официальных лиц", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал во вторник телеканал Sky News Arabia, турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от города Эрбиль. Позднее телеканал Al Arabiya информировал, что в результате этого рейда были убиты 16 человек, в том числе пять иракских пограничников, включая двух старших офицеров, а также 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Вслед за атакой первый вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби призвал Совет Безопасности ООН "срочно вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения".

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака, где у этой организации есть лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Ирак осуждает вторжения на свою территорию турецких ВС, называя действия Анкары нарушением суверенитета.