В США заявили, что не намерены вечно держать воинский контингент в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Американские военные не намерены вечно оставаться в Сирии, но для завершения их пребывания в этой стране необходимо политическое решение. Об этом в среду заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи в американском Институте мира.

"Я не думаю, что мы будем оставаться в Сирии вечно, но я и не знаю, как долго мы пробудем в Сирии, - сказал он. - Это будет политическое решение, а не решение военных". При этом генерал подчеркнул, что до тех пор, пока военные США находятся в Сирии, они будут "усиленно работать над тем, чтобы покончить с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

В конце июня спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии. По его словам, американские вооруженные силы остаются и на северо-востоке Сирии, в зоне Эт-Танф на границе с Иорданией.