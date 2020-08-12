Помпео: вопросы безопасности должны преобладать при принятии решения о создании сетей 5G

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. Страны должны руководствоваться соображениями безопасности при принятии решения о создании сетей связи пятого поколения (5G). Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.

"Времена меняются, в этом нет никаких сомнений. [Необходимо отказаться] от сетей, защищенность которых вызывает вопросы, и сделать шаг по направлению к ценностям свободного мира", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства, находящийся с визитом в Праге. При этом он поблагодарил Бабиша за принятие в мае совместной декларации по обеспечению безопасности беспроводных сетей 5G. По словам Помпео, этот шаг свидетельствует о "приверженности чешского правительства демократическим идеалам".

Соответствующее заявление было сделано в свете попыток американских властей убедить европейские страны отказаться от использования оборудования китайской технологической корпорации Huawei для создания сетей 5G. Как ранее неоднократно утверждал президент США Дональд Трамп, сотрудничество с этой компанией якобы угрожает национальной безопасности государств - членов Евросоюза. Американская сторона указывала также на то, что задействование оборудования Huawei в инфраструктуре связи ЕС может затруднить обмен информацией по линии разведслужб.