СМИ: Конгресс США два года блокировал продажу вооружений Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Несколько членов американского Конгресса почти два года блокировали все крупные сделки по продаже вооружений Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду со ссылкой на источники американский еженедельник Defense News.

Как отмечает издание, остается неясным, сколько именно потенциальных контрактов оказались, по сути, замороженными, однако среди таковых по меньшей мере две крупных сделки, одна из которых связана с модернизацией истребителей F-16.

Как отметил еженедельник, США не прибегали к заморозке продаж вооружений Турции с 1978 года, когда таким образом отреагировали на вторжение турецких военных на Кипр.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства истребителей F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.