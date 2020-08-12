Президент Аргентины поздравил ученых из России с регистрацией вакцины от коронавируса

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Как и миллионы аргентинцев, я воспринял ваше сегодняшнее (письмо датировано 11 августа - прим. ТАСС) объявление с надеждой. От себя и от имени моих соотечественников я прошу передать российским ученым, работавшим над вакциной, которая была сегодня зарегистрирована, поздравления с этим достижением, которое навсегда останется в истории мировой медицины", - говорится в письме.

"Пандемия еще не преодолена, но сегодня из России пришла хорошая новость, которая позволяет нам бороться с сегодняшними трудностями, представляя светлое будущее", - написал Фернандес.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".