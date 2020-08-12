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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Женщины выстроились на улицах городов Белоруссии в "цепочки солидарности"

Участники акции подчеркивают ее мирный характер

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Белорусские женщины вышли на улицы городов на четвертый день после выборов президента и встали в живые цепи в знак солидарности с задержанными и пострадавшими от силовиков участниками акций протеста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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С утра эту манифестацию начали в центре Минска одетые в белое женщины с цветами в руках, в течение дня к ним, по данным СМИ, присоединились жители спальных районов столицы, а также ряда других городов - Гродно, Бобруйска, Смолевич, Сморгони. Участники акции подчеркивают ее мирный характер и говорят, что обеспокоены событиями последних дней и хотели бы поддержать задержанных.

В Минске, как и в предыдущие дни, к вечеру закрыли центральные станции метро. "Октябрьскую", "Купаловскую", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы" поезда проезжают без остановок. Городские власти заявляют, что это сделано в целях обеспечения безопасности.

Но все же в городе неспокойно, во дворах стоят автозаки, распространяются слухи о возможном блокировании дорог, граждане опасаются разгонов и задержаний. Как сообщают некоторые очевидцы, подобное уже происходит.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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