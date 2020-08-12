В Риге прошел митинг в поддержку протестов против результатов выборов в Белоруссии

РИГА, 12 августа. /ТАСС/. Около 500 человек приняли участие в среду в митинге у посольства Белоруссии в Риге в знак поддержки протестующих в этой республике. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция протеста, которую организовала бывший депутат Сейма (парламента Латвии) Лолита Чигане, началась вечером, когда рабочий день в посольстве уже был закончен. У здания дипломатической миссии дежурили несколько нарядов полиции, которые следили за тем, чтобы ни митингующие, ни журналисты не приближались к его забору. В результате протестующие собрались у расположенной неподалеку от посольства Рижской евангелической лютеранской церкви.

Собравшиеся держали в руках плакаты с призывами на русском, английском и латышском языках к переменам в Белоруссии, освобождению в ней политзаключенных, а также призывами к президенту Александру Лукашенко уйти в отставку. Участники пикета требовали свободы для белорусов.

В конце митинга протестующие исполнили гимн Латвии, после чего устроили на улице импровизированную экспозицию из принесенных плакатов, которую установили через дорогу от главного входа в посольство. Акция продлилась около часа и обошлась без происшествий.