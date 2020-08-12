Интерпол и германские власти объявили в розыск экс-менеджера Wirecard Яна Марсалека

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Интерпол и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) объявили в международный розыск бывшего члена совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Яна Марсалека. Его фото опубликовано на сайте международной полицейской организации.

В распространенном в среду сообщении БКА отмечается, что Марсалек подозревается в том, что "самое позднее в 2015 году" вместе с другим менеджером Wirecard искусственно "завысил балансовый итог и объем оборота Wirecard AG, чтобы сделать привлекательнее компанию для инвесторов и клиентов".

По данным следствия, из-за этого банки Германии, Японии и прочие инвесторы вложили свои средства в фирму. Речь идет "о деньгах в размере примерно €3,2 млрд", говорится в сообщении БКА. В ведомстве отметили, что в связи с банкротством компании они, "скорее всего, по большей части потеряны".