Глава Минздрава Белоруссии считает срежиссированной акцию протеста медиков в Минске

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник считает, что произошедшие акции протеста, в которых принимали участие медики, носили срежиссированный характер.

"Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков", - цитирует его Telegram-канал Министерства здравоохранения Белоруссии. Министр также выразил сожаление, что медиков "используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел".

"Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию: встаньте ровно, подвиньтесь в сторону, поднимите плакат, не разговаривайте, - продолжал Караник. - Вероятно, значительная часть участников действительно пришла с добрыми намерениями, но наличие хотя бы нескольких провокаторов среди вас, увы, способно спровоцировать силовой ответ представителей органов правопорядка".

Министр заявил, что у организаторов провокации "цветная и кровожадная картинка не получилась". "И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал!" - добавил он.

Караник призвал работников системы здравоохранения не дать себя втянуть "в игру без правил".

Ранее в среду, как сообщал портал tut.by, у здания медуниверситета в Минске прошла акция с участием приблизительно 130 медиков, которые заявили, что "выступают против насилия".