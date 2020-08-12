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В столице Сомали совершен теракт

Один человек погиб

ПРЕТОРИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, другой получил ранение в результате взрыва, произошедшего в среду в столице Сомали Могадишу. Об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News.

Взрыв произошел в столичном районе Вабери. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в момент, когда мимо проезжал внедорожник. Погибший и раненый находились в машине. Их личности не раскрываются.

Нынешний террористический акт стал четвертым с начала месяца в центре Могадишо. За предыдущими стояла исламистская группировка "Аш-Шабаб".

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Сомали
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