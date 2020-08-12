Два экс-президента Мексики должны дать показания по делу о коррупции

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето и его предшественник Фелипе Кальдерон должны дать показания сотрудникам прокуратуры. Такое мнение высказал в среду на пресс-конференции действующий глава государства Ght. Он прокомментировал направленное в надзорное ведомство заявление экс-главы государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи, в котором тот выдвигает обвинения в коррупции в адрес нескольких политических деятелей.

"Должны дать показания бывшие президенты Кальдерон и Пенья [Ньето], депутат, который упоминается [в заявлении], сенаторы, все упомянутые [в документе], например, бывший министр финансов [Луис] Видегарай", - сказал Обрадор.

Он отметил, что это не будет означать, что они признают свою вину, поскольку тот, кто выдвигает обвинения, будет обязан их доказать. "Но они должны дать показания, не знаю, нужно ли им будет являться в прокуратуру или направить их в письменном виде, это решает надзорное ведомство", - добавил глава государства.

Официально обвиняемый в коррупции Лосойя утверждает, что Пенья Ньето, руководивший страной с 2012 по 2018 год, использовал взятки для финансирования своей избирательной кампании и подкупа членов парламента, и в этом ему помогал Луис Видегарай. Экс-глава Pemex во вторник сообщил, что у него есть видеозапись, свидетели и документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в его заявлении.

В понедельник глава Мексики заявил, что власти страны не проводят расследование в отношении Кальдерона и Пеньи Ньето. Он также напомнил, что для того, чтобы судить бывших президентов, необходимо заручиться одобрением населения, проведя консультативный опрос. Пока неизвестно, будет ли он организован и в какие сроки.