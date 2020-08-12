В Минске люди снова вышли на улицы

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии в среду вечером вновь вышли на улицы спальных районов Минска. В этот раз людей значительно меньше, чем в предыдущие три дня.

Как передает корреспондент ТАСС, люди стоят вдоль проспектов в Каменной Горке, Малиновке, Чижовке, Серебрянке, Уручье. Многие из протестующих держат в руках цветы, символизирующие отсутствие агрессии. По сложившейся поствыборной традиции проезжающие автомобили сигналят демонстрантам. К настоящему времени нет информации о каких-либо серьезных столкновениях между протестующими и силами правопорядка.

На перекресток проспектов Любимова и Дзержинского некоторое время назад прибыли три автозака с сотрудниками ОМОНа. Они, не применяя спецсредств, разогнали собравшихся там протестующих, которых было около сотни. Через некоторое время протестующие передислоцировались в другое место, часть демонстрантов собралась у станции метро "Малиновка".

В социальных сетях пользователи разместили видео, на котором в районе этой станции метро слышен взрыв, характерный для светошумовой гранаты. Сообщается, что ОМОН производит единичные задержания участников протеста.

В целом вечер в Минске проходит спокойнее, чем 9-11 августа.