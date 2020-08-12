В Пентагоне заявили, что США нужно ядерное оружия малой мощности для сдерживания России

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен считает, что Соединенные Штаты должны продолжать наращивать свой на данный момент небольшой арсенал ядерного оружия малой мощности для сдерживания России. Такое мнение он выразил в среду на видеоконференции, организованной вашингтонским Гудзоновским институтом.

Его попросили пояснить необходимость наращивания ядерного оружия, в частности малой мощности. "Из-за существующей угрозы, особенно со стороны России, которая создает большое количество ядерного оружия малой мощности", - утверждал генерал. По его словам, США не хотят попасть в положение, при котором их арсенал ядерного оружия малой мощности окажется меньше. "Оно у нас есть в небольших количествах", - добавил Хайтен.

По словам зампредседателя КНШ, бывший министр обороны Джеймс Мэттис попросил его объяснить простым языком, зачем Вашингтону ядерное оружие. "Я сказал, что это очень просто. [Оно нужно], чтобы убедиться, что никто не использует ядерное оружие против нас. <...> Крылатые ракеты морского базирования нужны нам, чтобы ответить на российскую угрозу. Ядерное оружие малой мощности нужно, чтобы ответить на российскую угрозу", - утверждал генерал.

Как заявил в июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, высказывание министра обороны США Марка Эспера о том, что Вашингтон в течение последнего года успешно сдерживал "агрессивную деятельность" России и Китая, вызывает у Москвы сожаление. Глава МИД РФ назвал высказывание Эспера прискорбным с учетом того, что военные, как правило, "гораздо больше политиков проявляют обычно осторожность в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, а тем более к каким-то горячим конфликтам".

Снижение ядерного порога

Россия, Соединенные Штаты и Китай должны сесть за стол переговоров и договориться о снижении порога применения ядерного оружия, как это было ранее между Москвой и Вашингтоном, сказал Джон Хайтен.

"Я надеюсь, что мы можем сесть за стол переговоров с Россией и Китаем и выяснить, как можно прийти к миру, в котором ядерный порог будет продолжать снижаться, как это было за последние 40 лет", - сказал генерал.

Он в очередной раз призвал Китай присоединиться к российско-американским переговорам по контролю над вооружениями. Генерал считает, что Китай наращивает свой ядерный арсенал. "Они резко нарастили создание средств доставки ядерного оружия. Если вы не создаете крупные ядерные силы, почему вы создаете большое количество средств доставки ядерного оружия?" - отметил Хайтен.

Он надеется, что Пекин в итоге присоединится к Вашингтону и Москве с целью "убедиться, что мир никогда не переступит ядерный порог". Генерал напомнил, что США и СССР, а затем Россия, "несмотря на все огромные различия на протяжении многих лет холодной войны" вели переговоры по контролю над вооружениями.

8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин понимает, что в действительности "это не может произойти". Он также заверил, что если Россия и США продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".