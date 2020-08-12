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Выборы президента США - 2020

Bloomberg: Трамп может снять Эспера с поста главы Пентагона в случае переизбрания

Источник агентства также сообщает, что Марк Эспер проинформировал приближенных о намерениях уйти в отставку вне зависимости от результата выборов

ТАСС, 12 августа. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия с поста действующего главы Пентагона Марка Эспера, если победит на ноябрьских президентских выборах. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

Ранее в июне телекомпания NBC сообщала, что президент США рассматривал возможность отправить в отставку министра обороны из-за разногласий по поводу начавшихся в стране протестов против расизма и полицейской жестокости, но передумал, так как не хочет санкционировать перестановки в правительстве перед выборами в начале ноября. Белый дом затем сообщил, что шеф Пентагона не лишался доверия Трампа.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Эспер, Марк
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