{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

В ряде спальных районов Минска силовики вновь применяют спецсредства против манифестантов

Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Столкновения сил правопорядка с участниками акций против результатов воскресных президентских выборов в Белоруссии вновь произошли в среду в ряде спальных районов Минска.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

На фоне в целом спокойной обстановки в остальных частях столицы стычки произошли в районе Уручье, где и накануне спецназ проводил жесткую зачистку недовольных. По свидетельству корреспондента ТАСС, там слышны взрывы светошумовых гранат и звуки, характерные для выстрелов резиновыми пулями. Силовики проводят задержания, в том числе выискивая людей по дворам и подъездам. Как сообщают очевидцы, многие жители укрывают соседей у себя в квартирах.

В соседнем районе Зеленого луга также обстановка неспокойна. Там собрались порядка 50 человек, которые пытаются перекрыть Логойский тракт.

Теги
БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Выборы президента США - 2020
Bloomberg: Трамп может снять Эспера с поста главы Пентагона в случае переизбрания
Источник агентства также сообщает, что Марк Эспер проинформировал приближенных о намерениях уйти в отставку вне зависимости от результата выборов
Читать полностью