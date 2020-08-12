В ряде спальных районов Минска силовики вновь применяют спецсредства против манифестантов

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Столкновения сил правопорядка с участниками акций против результатов воскресных президентских выборов в Белоруссии вновь произошли в среду в ряде спальных районов Минска.

На фоне в целом спокойной обстановки в остальных частях столицы стычки произошли в районе Уручье, где и накануне спецназ проводил жесткую зачистку недовольных. По свидетельству корреспондента ТАСС, там слышны взрывы светошумовых гранат и звуки, характерные для выстрелов резиновыми пулями. Силовики проводят задержания, в том числе выискивая людей по дворам и подъездам. Как сообщают очевидцы, многие жители укрывают соседей у себя в квартирах.

В соседнем районе Зеленого луга также обстановка неспокойна. Там собрались порядка 50 человек, которые пытаются перекрыть Логойский тракт.