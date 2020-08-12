Болтон: Трамп видит в Курце альтернативу Меркель для влияния на процессы в ЕС

ВЕНА, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает канцлера Австрии Себастьяна Курца в качестве альтернативы лидеру Германии Ангеле Меркель для влияния на процессы принятия решений в Евросоюзе. Об этом сообщил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью австрийской газете Die Presse, которое будет опубликовано в четверг.

"В определенном смысле Трамп видит в Курце альтернативу канцлеру Германии Ангеле Меркель", - отметил Болтон, чьи слова приводит Австрийское агентство печати. По его словам, посол США в Вене рекомендовал администрации США укрепить отношения с Австрией для влияния через Курца на процессы принятия решений в Европейском союзе.

США в последнее время активно углубляют отношения с Австрией. Так, Курц посещал эту страну в 2019 году. В начале 2020 года австрийский канцлер вновь должен был посетить США, но его визит был перенесен из-за пандемии.

В четверг в Вену прибудет американский госсекретарь Майкл Помпео. В пятницу начнется официальная программа его визита, в рамках которой он проведет встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, главой МИД Александером Шалленбергом, Себастьяном Курцем, а также генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Кроме того, Помпео проведет встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом для обсуждения действий Турции в Средиземном море, связанных с запланированной сейсмической разведкой на греческом морском шельфе.