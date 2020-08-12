Макрон призвал Турцию прекратить односторонние действия в Восточном Средиземноморье

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Париж призывает Анкару прекратить одностороннюю разведку нефтяных месторождений в Восточном Средиземноморье. Об этом, как сообщили в среду в Елисейском дворце, Макрон заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Стороны обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье. Президент Франции выразил озабоченность по поводу напряженности, вызванной односторонними мерами Турции в области разведки нефти, которые должны быть прекращены в интересах мирного диалога между соседними странами и союзниками по НАТО", - отметили в администрации Макрона.

"Чтобы лучше оценить ситуацию в этом районе и гарантировать соблюдение международного права, президент Франции в сотрудничестве с европейскими партнерами, включая Грецию, принял решение временно усилить французское военное присутствие в Восточном Средиземноморье в ближайшие дни", - подчеркнули в пресс-службе.

Французский лидер, как указали в Елисейском дворце, "напомнил о необходимой солидарности Франции и Евросоюза по отношению к любому государству ЕС, суверенитет которого подвергается угрозе". Президент подчеркнул необходимость "более широких консультаций между Грецией и Турцией" и в этой связи "приветствовал посредническую инициативу Германии".

Отношения между Греций и Турцией обострились из-за намерений Анкары проводить разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море. Премьер-министр Греции направил 3 июня послания председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье, кульминацией которого стала публикация в правительственной газете Турции заявок государственной турецкой нефтяной компании (TPAO) на получение лицензии на поиски и добычу углеводородов".

По данным греческих телеканалов, речь идет об участке греческого морского шельфа в районе между островами Кастелоризо, Родос и Крит в 6 морских милях от их побережья.