Источник: США вынесли на голосование проект резолюции СБ ООН по Ирану

ООН, 13 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. США представили для голосования в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как сообщил в среду ТАСС источник в организации, дату голосования определит председатель Совбеза.

"США выставили документ для голосования. Дату его проведения должен назначить председатель совета (в августе председательствует Индонезия - прим. ТАСС)", - сказал он.

С марта из-за удаленной работы Совбеза голосование проводится письменно. После начала процедуры голосования у стран есть 24 часа, чтобы передать сотрудникам секретариата свое решение, после этого результаты объявляет председатель СБ ООН. Однако голосование может пройти и в традиционном формате, если так решит председатель.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. Постпред США при ООН Келли Крафт назвала голосование по американскому документу "выбором между миром и террором". Она также заявила, что США хотят "загнать в угол Россию и Китай", которые выступали против резолюции.

В то же время опрошенные ТАСС дипломаты выразили сомнение, что резолюция наберет девять необходимых голосов, чтобы для ее блокирования понадобилось вето. В частности, на состоявшемся в июне заседании СБ ООН по Ирану выступившие с единой позицией Великобритания, Франция и Германия заявили о "неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне направил на имя генсека ООН письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил российский министр, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.