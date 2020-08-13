Трамп заявил, что на выборах в США проблем будет больше от демократов, чем от РФ или КНР

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что с точки зрения "мошенничества" в ходе предстоящих выборов в США демократы представляют собой большую проблему, чем Россия, Китай или Иран.

В среду на пресс-конференции в Белом доме американский лидер в очередной раз раскритиковал проведение голосования по почте. "Они (демократы - прим. ТАСС) хотят $3,5 млрд на голосование по почте по всей стране. Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет [связана] с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном", - сказал Трамп.