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Выборы президента США - 2020
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Трамп заявил, что на выборах в США проблем будет больше от демократов, чем от РФ или КНР

Американский лидер также в очередной раз раскритиковал проведение голосования по почте

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что с точки зрения "мошенничества" в ходе предстоящих выборов в США демократы представляют собой большую проблему, чем Россия, Китай или Иран.

В среду на пресс-конференции в Белом доме американский лидер в очередной раз раскритиковал проведение голосования по почте. "Они (демократы - прим. ТАСС) хотят $3,5 млрд на голосование по почте по всей стране. Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет [связана] с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном", - сказал Трамп.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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