Белорусского посла в Чехии вызвали в МИД для разъяснения заявления Лукашенко

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. МИД Чехии вызвал посла Белоруссии для дачи объяснений по поводу недавнего заявления президента республики Александра Лукашенко о том, что протестами в стране управляли из Чехии. Об этом заявил в среду вечером журналистам чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек.

"Посол Белоруссии был вызван в среду в МИД для дачи объяснений по поводу заявления президента Лукашенко, с которым мы ни коем образом не можем согласиться. Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова. Ждем представления доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", - сказал министр.

Лукашенко заявил в понедельник, что акциями протеста, начавшимися после состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов, управляли из Польши, Великобритании и Чехии.

Обеспокоенность и угроза санкций

Глава МИД Чехии также сообщил, что белорусскому послу выразили "решительное несогласие с происходящим в Белоруссии", где, по его словам, имеет место "подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами". "Мы также выразили несогласие с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции. Тот факт, что для контроля за голосованием не была допущена миссия международных наблюдателей, ясно доказывает, что выборы не были свободными", - утверждал Петржичек.

Глава чешской дипломатии не исключил возможность введения Евросоюзом санкций против руководства Белоруссии. "В пятницу ситуацию в Белоруссии рассмотрят министры иностранных дел государств - членов ЕС. Речь пойдет и о возможном использовании экономических инструментов, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкциях", - подчеркнул он.

Евросоюз, по его словам, может прекратить финансирование проектов в Белоруссии, которые реализуются по линии программы "Восточное партнерство". Пержичек также допустил возможность переезда из Литвы в Чехию Светланы Тихановской, которая рассматривалась как основной соперник Лукашенко на президентских выборах.