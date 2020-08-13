Bloomberg: США могут обязать Институты Конфуция зарегистрироваться "иностранными миссиями"

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США может заставить действующие на территории страны Институты Конфуция, занимающиеся продвижением китайского языка и культуры, зарегистрироваться в качестве "иностранных миссий". Об этом сообщило в среду информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, об этом может быть объявлено уже 14 августа.

Этот статус будет означать, что Институты Конфуция, которых в США насчитывается около 80 (большинство - на территории университетов), "фактически принадлежат или контролируются" иностранным государством. В результате введения обязательной регистрации на них будут распространяться такие же правила, которые действуют в отношении посольств и консульств и, как полагает Bloomberg, "эта мера приведет к еще большему усилению напряженности между Вашингтоном и Пекином".

Агентство также напомнило, что ранее в нынешнем году аналогичные меры были предприняты в отношении китайских СМИ в США.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. В ведомстве отметили, что такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР".