Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео допускает введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с событиями в этой стране.

"Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов (о возможности введения санкций и приостановке поставок нефти - прим. ТАСС), необходимо отметить критерии, - сказал госсекретарь в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", текст которого распространен в среду вечером пресс-службой Госдепартамента. - Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан, обернется ли это санкциями или решением по поставкам? Все это предстоит еще определить".

Он также заявил, что США будут сотрудничать с ЕС по реагированию на события в Белоруссии.