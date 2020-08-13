ВС США заявили, что иранские военные задержали судно в международных водах

"Сегодня в международных водах иранские [вооруженные] силы, включая два корабля и иранский вертолет Sea King, поднялись на борт и взяли под свой контроль судно под названием Wila", - говорится в заявлении, распространенном на странице СЕНТКОМ в Twitter.

ТАСС, 13 августа. Центральное командование Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США утверждает, что иранские военные задержали в среду в международных водах судно Wila.

По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, танкер Wila под флагом Либерии направлялся из эмиратского порта Аль-Хамрия в принадлежащую ОАЭ якорную стоянку в районе города Хор-Факкан на берегу Оманского залива. Последние сведения о местонахождении судна (00:02 мск) свидетельствуют о его пребывании неподалеку от якорной стоянки.

19 июля 2019 года шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". Данный инцидент спровоцировал обострение отношений между Тегераном и западными странами.

16 сентября текущего года иранские пограничники задержали судно, направлявшееся в ОАЭ, с 250 тыс. л контрабандного дизельного топлива. Кроме того, за контрабанду топлива 7 сентября иранские военные задержали в Персидском заливе судно с командой из 12 филиппинцев.