Трамп уверен, что Пенс не оставит шансов Харрис на дебатах кандидатов в вице-президенты

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Действующий вице-президент США Майкл Пенс одержит верх на предстоящих дебатах с сенатором от Калифорнии Камалой Харрис, которая стала напарницей наиболее вероятного кандидата от демократов на президентских выборах Джозефа Байдена. Уверенность в этом выразил в среду на пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп.

"Я думаю, что она потерпит крах. Я с нетерпением жду дебатов между ней и Майклом Пенсом. Я думаю, на дебатах с ней он выступит еще лучше, чем с сенатором [Тимом] Кейном, а тогда был полный разгром", - сказал американский лидер. Кейн был кандидатом в вице-президенты США от демократов в 2016 году.

Трамп отметил, что Харрис выступает за повышение налогов в США и сокращение военных расходов. "Она против ископаемого топлива", - добавил глава Белого дома. По его мнению, из-за этого у Байдена заведомо не будет шансов на победу в ряде штатов на президентских выборах.

Пенс во вторник заявил, что выдвижение Харрис кандидатом в вице-президенты США от демократов не стало сюрпризом в свете усиления в этой партии левых сил. Он напомнил, что 7 октября в штате Юта планируются дебаты кандидатов в вице-президенты США от республиканцев и демократов. "Мои поздравления. Увидимся в Солт-Лейк-Сити (штат Юта)", - сказал Пенс, обращаясь к Харрис.