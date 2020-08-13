Акция протеста прошла у посольства Белоруссии в Лондоне

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Больше 100 человек приняли в среду вечером участие в мирной протестной акции у посольства Белоруссии в Лондоне. Участники пикета, освещавшие его ход в социальных сетях, прошли к зданию посольства через центр города с плакатами и мегафонами, требуя "положить конец насилию" и "провести честные выборы".

В Марше солидарности с Белоруссией принимали участие не только выходцы из республики, но и британцы, а также граждане других стран. Помимо бело-красно-белых флагов, которые являются одним из символом Белоруссии, участники акции несли флаг Украины.

По словам организаторов, участники марша ставили перед собой цель "выразить солидарность с белорусским народом", "добиться поддержки со стороны британского правительства", чтобы остановить насилие и потребовать проведения новых президентских выборов или пересчета голосов, а также "в конечном итоге положить конец диктатуре и признать Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии".