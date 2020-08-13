Власти США обсудили с технологическими компаниями подготовку к партийным съездам и выборам

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники крупных американских технологических компаний в среду провели консультации с представителями властей США относительно подготовки к партийным съездам демократов и республиканцев, а также к президентским выборам в стране. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении Facebook, Google, Twitter, Microsoft и других компаний.

"В течение последних нескольких лет мы тесно взаимодействовали с целью противодействия операциям в информационной сфере на наших платформах", - говорится в документе. Указанные компании отметили, что при подготовке к предстоящим выборам их представители регулярно проводили консультации с сотрудниками американских ведомств, которые отвечают за меры по предотвращению вмешательства в электоральные процессы.

"Сегодня мы провели очередные встречи с партнерами в правительстве, мы обменялись последней информацией о ситуации на наших платформах и о том, что ожидается в ближайшие месяцы. Мы, в частности, обсудили подготовку к предстоящим съездам и планы, касающиеся итогов выборов", - сообщили представители компаний. "Мы продолжим проявлять бдительность в том, что касается этих вопросов, и будем регулярно проводить встречи перед выборами в ноябре", - отмечается в заявлении.

Предвыборный съезд демократов, на котором Джозефа Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост США от партии, пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев, как планируется, пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем действующий американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, объявит о согласии стать кандидатом от республиканцев на выборах президента. Они намечены на 3 ноября.