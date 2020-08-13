Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

ТАСС, 13 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла в четверг серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"Военные самолеты, вертолеты и танки ЦАХАЛ атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС на территории сектора Газа. <...> Атака была проведена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на территорию Израиля в течение последней недели", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что атаке подверглись объекты военно-морских сил ХАМАС, инфраструктура подземных тоннелей и наблюдательные пункты палестинских радикалов. Как заявили в армейской пресс-службе, группировку ждут "последствия за террористические акты против израильских граждан".

11 августа Израиль закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа. 12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 8 морских миль (около 15 км). Эти меры стали ответом на запуск на израильскую территорию воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой, который возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате подобной деятельности радикалов из сектора Газа в Израиле было зафиксировано уже несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало, указывает государственное израильское радио Kan.

В общей сложности ВВС Израиля уже четырежды за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой (6, 9, 12 и 13 августа).