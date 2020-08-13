Помпео заявил об "огромной цене" для России за возможный сговор с талибами

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о якобы имеющихся у Вашингтона фактах вооружения Россией и Ираном радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). В интервью "Радио Свобода" Помпео задали вопрос, обсуждались ли в ходе недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым публикации о якобы побуждении со стороны Москвы талибов к нападениям на силы США в Афганистане.

"Мы сказали следующее: если Россия предлагала деньги за убийство американцев или других представителей Запада, то ей придется заплатить огромную цену, - отмечается в тексте интервью, распространенном в среду вечером пресс-службой Госдепартамента. - Это то, чем я поделился с министром Сергеем Лавровым. Наши военные разговаривали с их [российскими] представителями. Мы не потерпим этого (возможного нападения - прим. ТАСС)".

"Мы ясно дали понять, что знаем, что русские вооружали талибов в прошлом. Иранцы продолжают их вооружать. Мы знаем эти факты. Мы сделаем все необходимое для защиты каждого американского солдата", - сказал он.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.