В МИД Литвы заявили, что Тихановской нужно время для решений о дальнейшей деятельности

ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая во вторник в Литву, нуждается в определенном времени для принятия решения о дальнейшей деятельности, о котором она тогда сама и сообщит. Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas .

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет", - отметил он.

По словам министра, необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах. "Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - сказал Линкявичюс. Он назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Белоруссии должно формироваться гражданское общество".

По словам главы МИД, сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Белоруссии. "Она находится в самоизоляции, как это положено правилами. Никаких исключений нет", - сказал Линкявичюс.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты, считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком. Во вторник Тихановская покинула страну и находится в Литве.